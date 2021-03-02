بانيغا أفضل لاعب بالدوري السعودي في فبراير

حصد الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب نادي الشباب ولاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا، بالإضافة إلى كاسيو أنجوس حارس مرمى نادي التعاون وعبد الرحمن غريب لاعب نادي الأهلي جوائز الأفضلية لشهر فبراير للجولات (16،17،18،19،20،21) في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير ذهبت لكارلوس هيرنانديز ، فيما جاء اختيار إيفر بانيغا لجائزة أفضل لاعب، وحصد كاسيو أنجوس حارس مرمى فريق التعاون جائزة أفضل حارس، في حين تم اختيار عبدالرحمن غريب لاعب فريق الأهلي لجائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة الدوري، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.