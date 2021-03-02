حمدالله يعود إلى تدريبات النصر الجماعية

شارك المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات النصر الجماعية يوم الثلاثاء، وذلك بعد غيابه عنها في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة وعدم الجاهزية.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صوراً لتدريب يوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاتفاق نهاية الأسبوع الجاري، والتي تواجد فيها حمدالله ضمن اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة الكرواتي ألين هورفات.

ولم يلعب حمدالله مباراة ديربي الرياض مع الهلال أواخر الشهر الماضي، إذ تعود مشاركته الأخيرة مع الأصفر إلى مباراة القادسية في فبراير الماضي والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وسجل هداف الدوري السعودي الموسمين الماضيين 3 أهداف فقط خلال الموسم الحالي، جاءت جميعها من علامة الجزاء.