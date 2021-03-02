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"الانضباط" تفرض عقوبات مالية على النصر والهلال

ناصر الدوسري الهلال النصر
النصر فاز في لقاء الديربي الأخير بهدف دون رد

"الانضباط" تفرض عقوبات مالية على النصر والهلال

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العربية.نت

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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي يوم الثلاثاء غرامات مالية على النصر والهلال بقيمة تتجاوز 73 ألف ريال سعودي وذلك بسبب أحداث مباراتهما الأخيرة في الجولة قبل الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاقبت اللجنة نادي النصر بـ20 ألف ريال نظراً لتأخر الفريق بالنزول إلى أرضية ملعب "مرسول بارك" الذي احتضن المباراة، كما فرضت غرامة مالية قدرها 22 ألف ريال على صفوان السويكت رئيس النادي بعد دخوله إلى أرض الملعب، وألف ريال على وليد عبدالله الذي لم يرتد الكمامة الطبية.

وفي المقابل تعرض الهلال إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال بعد حصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء، وكذلك 20 ألف ريال على سالم الدوسري بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية التي أعقبت المباراة.

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