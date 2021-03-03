مهمة صعبة تنتظر التعاون في مواجهة الباطن

يخوض التعاون يوم الخميس اختباراً صعباً حينما يستضيف الباطن على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الفريقان فترةً مميزة بعد نتائجهما في مبارياتهما الأخيرة، إذ يبحث التعاون عن الحصول على مقعدٍ آسيوي، في حين يتطلع الباطن لحصد المزيد من النقاط.

ونجح التعاون في إيقاف مسلسل خسائره بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في المرحلتين السابقتين عززا حظوظه بالحصول على مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا.

وجمع التعاون 6 نقاط في آخر مرحلتين بعد فوزه على مضيفه الوحدة والاتفاق 2-صفر، و3-صفر على التوالي ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ليبقى في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الاتحاد والأهلي صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة حصده للنقاط والتقدم في سلّم الترتيب بعد أدائه المميز في آخر 4 مباريات له في الدوري.

وعلى الرغم من الظروف القاهرة التي مر بها فريق الباطن في مبارياته الأخيرة بعد الغيابات الكبيرة في صفوفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين لاعبيه إلا أنه قدّم أداءً مميزاً.

ونجح الباطن بجمع 10 نقاط في آخر 4 مباريات له، إذ انتصر في 3 مواجهات على الرائد وأبها والوحدة، وتعادل أمام القادسية ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز العاشر وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتفاق صاحب المركز السادس.