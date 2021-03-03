.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مهمة صعبة تنتظر التعاون في مواجهة الباطن

التعاون الباطن
لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين 1-1

مهمة صعبة تنتظر التعاون في مواجهة الباطن

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يخوض التعاون يوم الخميس اختباراً صعباً حينما يستضيف الباطن على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الفريقان فترةً مميزة بعد نتائجهما في مبارياتهما الأخيرة، إذ يبحث التعاون عن الحصول على مقعدٍ آسيوي، في حين يتطلع الباطن لحصد المزيد من النقاط.

ونجح التعاون في إيقاف مسلسل خسائره بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في المرحلتين السابقتين عززا حظوظه بالحصول على مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا.

وجمع التعاون 6 نقاط في آخر مرحلتين بعد فوزه على مضيفه الوحدة والاتفاق 2-صفر، و3-صفر على التوالي ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ليبقى في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الاتحاد والأهلي صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة حصده للنقاط والتقدم في سلّم الترتيب بعد أدائه المميز في آخر 4 مباريات له في الدوري.

وعلى الرغم من الظروف القاهرة التي مر بها فريق الباطن في مبارياته الأخيرة بعد الغيابات الكبيرة في صفوفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين لاعبيه إلا أنه قدّم أداءً مميزاً.

ونجح الباطن بجمع 10 نقاط في آخر 4 مباريات له، إذ انتصر في 3 مواجهات على الرائد وأبها والوحدة، وتعادل أمام القادسية ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز العاشر وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتفاق صاحب المركز السادس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد