وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة النصر الاستثمارية

أعلن النصر السعودي، يوم الأربعاء، عن موافقة وزارة الرياضة على طلب النادي بتأسيس شركة استثمارية.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: تمت الموافقة على الترخيص من أجل تأسيس شركة تحت مسمى "شركة نادي النصر الاستثمارية"، والتي ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة في عالم الاستثمار، وستعود ملكية الشركة بالكامل لنادي النصر.

وأضاف البيان: تعتبر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها، ويمكن لها العمل تجاريا بكل سهولة في قطاعات متنوعة، والدخول في عدد من الاستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي، وفقا لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى توليها كافة حقوق النادي الاستثمارية والتجارية وتسويقها إضافة للعديد من المزايا والتفاصيل.