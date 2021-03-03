.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة النصر الاستثمارية

النصر الهلال
فريق النصر في لقاء سابق ضد الهلال

وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة النصر الاستثمارية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن النصر السعودي، يوم الأربعاء، عن موافقة وزارة الرياضة على طلب النادي بتأسيس شركة استثمارية.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: تمت الموافقة على الترخيص من أجل تأسيس شركة تحت مسمى "شركة نادي النصر الاستثمارية"، والتي ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة في عالم الاستثمار، وستعود ملكية الشركة بالكامل لنادي النصر.

وأضاف البيان: تعتبر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها، ويمكن لها العمل تجاريا بكل سهولة في قطاعات متنوعة، والدخول في عدد من الاستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي، وفقا لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى توليها كافة حقوق النادي الاستثمارية والتجارية وتسويقها إضافة للعديد من المزايا والتفاصيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد