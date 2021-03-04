الشباب يستضيف القادسية.. والهلال يواجه الرائد بهدف مطاردة المتصدر

سيكون الصراع محتدماً بين الشباب وجاره الهلال على الصدارة حينما يستضيف الأول نظيره القادسية على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في حين يواجه الثاني ضيفه الرائد على ستاد الأمير فيصل بن فهد، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويعيش الشباب أياماً جميلة بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز الذي نجح في قيادة فريقه للابتعاد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويأمل الشبابيون في تحقيق فوزٍ على القادسية يبقي على الأقل فارق النقاط بينه وبين وصيفه الهلال إلى 5 نقاط قبل ختام المسابقة بـ7 مراحل.

ويبحث المدرب الاسباني هيرنانديز عن الاقتراب خطوة كبيرة من اللقب الغائب عن خزانة أبيض العاصمة منذ موسم 2012-2013 حينما توج الشباب باللقب.

وفي المقابل يسعى القادسية للعودة مجدداً لطريق حصد النقاط الذي توقف في المرحلة الماضية بعد 10 مراحل متتالية كانت مميزة للفريق الباحث عن تأمين مركزه.

وتلقى القادسية خسارته الأولى بعد 10 مراحل مميزة لم يتذوق فيها الفريق طعم الخسارة حينما هُزم في المرحلة الماضية أمام ضيفه اتحاد جدة 4-1.

ويدخل القادسية المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن أبها صاحب المركز 14 وهو أحد مراكز الهبوط.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يتطلع الهلال لتضييق الخناق على المتصدر الشباب حينما يستضيف الرائد.

ونجح الهلال بالعودة لسكة الانتصارات في المرحلة الماضية بعدما اكتسح مضيفه الفتح 5-2 ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الشباب الى 5 نقاط.

ويواجه البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال أزمةً كبيرة تتمثل في الغيابات التي ضربت فريقه بعد تأكد غياب الكولومبي غوستافو كويلار لينضم لزملائه الغائبين محمد كنّو وسلمان الفرج وهتّان باهبري ومدالله العليان والموقوف ناصر الدوسري.

وأمام الهلال مهمة صعبة حيث يدخل الفريق المباراة بضغوطات كبيرة حيث إن تعثره وفوز الشباب سيضعف حظوظه في المنافسة على اللقب.

وفي المقابل يطمح الرائد الى مواصلة صحوته وتحقيق المزيد من النقاط لكي يبتعد عن خطر الهبوط الذي يحاصره هذا الموسم.

وأوقف الرائد نزيف إهدار النقاط بعد أن قدّم عرضاً لافتاً في آخر مرحلتين بتحقيقه فوزين كبيرين على مضيفه أبها 3-صفر، وضيفه العين 4-صفر ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز 12.