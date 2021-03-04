تغييرات إدارية في نادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، عن قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي عبدالله الدخيل، وتكليف أحمد الغامدي بتولي المهمة في الفترة المقبلة.

كما أجرى مجلس الإدارة عدة تغييرات إدارية بهدف استقطاب الكفاءات من أجل النهوض بالعمل الإداري والتوافق مع أهداف وزارة الرياضة، حسب البيان الصحافي للنصر.

وتقرر تعيين نواف النهاري، مديرا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف، لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

وشكل النصر لجنة للاستثمار والتسويق، تضم عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب مدير إدارة التسويق، وممثل من شركة الوسائل السعودية، بهدف وضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة النصر الاستثمارية.

وأوضح بيان النادي أنه تم تقديم طلب إلى وزارة الرياضة لاعتماد إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من الكفاءات المميزة أصحاب الخبرات المختلفة في الإدارة والاستثمار والتسويق بالإضافة إلى الإدارة المالية وكرة القدم.