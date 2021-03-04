رئيس اللجنة الطبية: النصر تأخر في رفع تقرير اللاعب الكوري

كشف صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تأخير قرار منح نادي النصر فرصة التعاقد مع لاعب آخر في خانة الكوري الجنوبي كيم جين سو، جاء بسبب تأخر النادي الأصفر والأزرق في رفع التقرير الطبي إلى اللجنة.

وقال الحارثي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: حسب الأبحاث لن يتمكن كيم جين سو من العودة قبل 8 أو 9 أشهر من تاريخ الإصابة، والتأخير كان في وصول التقرير إلى اللجنة الطبية، حيث وصل في 16 فبراير من لجنة الاحتراف، وجرت العادة أن الأندية ترفع التقرير الطبي إلى لجنة الاحتراف وبعدها يرفع إلى اللجنة الطبية، والقرار اتخذ من جانبنا في 17 فبراير بعد 24 ساعة من وصول التقرير.

وأضاف: كان من المفترض أن يتخذ القرار من تاريخ إصابة اللاعب، عملية اللاعب كانت في 19 ديسمبر، لكن التقرير لم يرفع من النصر، النادي رفع التقرير في 16 فبراير، وبعد ذلك منحنا الضوء الأخضر للجنة الاحتراف حتى يتمكن النصر من تسجيل لاعب في خانة المحترف الكوري الجنوبي.