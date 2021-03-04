‫اتحاد جدة يصطدم بالوحدة للإبقاء على حظوظه

يتطلع اتحاد جدة لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يستضيف الوحدة على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الجريح، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح الاتحاد بتعويض خسارته من أمام الفيصلي في المرحلة قبل الماضية سريعاً بعدما اكتسح مضيفه القادسية 4-1.

ويأمل الاتحاد في التمسك بأمل المنافسة على اللقب حتى لو كان صعباً للغاية كونه يبتعد عن المتصدر الشباب بفارق 9 نقاط قبل ختام المسابقة بـ 8 مراحل.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن جاره الأهلي الرابع وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الشباب.

وفي المقابل يسعى الوحدة لإيقاف مسلسل الخسائر وتحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر التي اقترب منها كثيرا.

وعاد الوحدة من جديد لدائرة الهزائم بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام ضيفه التعاون 2-صفر، ومضيفه الباطن 3-صفر.

واقترب الوحدة كثيراً من مناطق الخطر حيث يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أبها صاحب المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب حينما يحل ضيفاً على العين الجريح.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل الثلاث الأخيرة والتي شهدت عودته من جديد لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضمك والاتحاد والأهلي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز الثامن.

وفي المقابل يسعى العين لتعزيز حظوظه في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث أصبح الفريق قريباً من العودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى.

وبات العين أقرب الفرق من المغادرة لدوري الدرجة الأولى بعد نتائجه الهزيلة التي قدمها في أول موسم له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش العين وضعاً حرجاً للغاية حيث إن بقاءه أصبح صعباً حيث يبتعد عن صاحب المركز 13 وهو مركز النجاة من الهبوط بفارق 10 نقاط قبل ختام المسابقة بـ 8 مراحل.