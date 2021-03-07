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"المحترفين": نقل مواجهة القادسية والعين.. وتقديم مباريات الجولة 24

مواجهة الاتحاد والرائد في الذهاب

"المحترفين": نقل مواجهة القادسية والعين.. وتقديم مباريات الجولة 24

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العربية.نت

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قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23)، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وتقديم بعض مباريات الجولة (24).

وجاء في بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين "لجنة المسابقات تنقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23) من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

وأضاف البيان "كما قررت اللجنة بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد التنسيق مع الأندية والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني تقديم بعض مباريات الجولة (24) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من يوم الأحد لتقام يوم السبت للمباريات التالية (الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن).

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