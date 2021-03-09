الاتحاد والشباب.. مباراة اقتحام المنافسة وتأكيد الصدارة

تتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والذي سيحتضن قمة نارية تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه الشباب، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى غير العادة في السنوات الماضية تستحوذ المواجهة على اهتمام كبير من أنصار الناديين والجماهير بشكل عام كون الفريقين ظهرا بشكل مميز ومن أهم المنافسين على اللقب.

وسيكون الاتحاد صاحب الأرض والجمهور أمام فرصة ذهبية قد لا تكرر هذا الموسم، حيث إن المنافسة على اللقب يجب أن تمر عبر المتصدر الشباب.

وقد تكون هذه الفرصة هي الأخيرة للاتحاد إذا ما أراد الاقتراب من المتصدر حيث إن فوزه سيقلص الفارق مع الشباب المتصدر إلى 4 نقاط قبل ختام المسابقة بـ7 مراحل.

وعوض الاتحاد خسارته الكبيرة على أرضه قبل مرحلتين من الفيصلي 3-1، بعد تحقيقه فوزين كاسحين في المرحلتين الماضيتين على حساب مضيفه القادسية 4-1 وضيفه الوحدة 4-2 ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم للمركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف و7 نقاط عن المتصدر الشباب.

وفي المقابل يبحث الشباب عن المحافظة على صدارته التي أصبح مهدداً بفقدانها إثر اقتراب الهلال صاحب المركز الثاني منه.

وكان الشباب مبتعداً بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال إلا أن تعادله المفاجئ 1-1 أمام ضيفه القادسية قد قلّص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

ويتطلع الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً والابتعاد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن الهلال مؤقتا كون الخسارة أو التعادل ستجعل الفريق يدخل مبارياته المقبلة بضغط كبير.

ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة وباستثناء الظهير الأيمن خالد الغامدي المبتعد عن الفريق منذ المرحلة الثانية من الدوري بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الرائد.

ويعول الشبابيون كثيراً على مهاجمهم النيجيري أوديون إيغالو المنتقل للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، إذ نجح بتسجيل 3 أهداف حتى الآن.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الأول برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الهلال المتصدر، وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.