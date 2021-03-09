التعاون يواجه أبها بهدف خطف بطاقة آسيوية

يسعى التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أبها على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة حصده للنقاط حينما يواجه ضيفه الرائد، وفي الخبر يتطلع القادسية للعودة لسكة الانتصارات حينما يلتقي العين الجريح، وفي حفر الباطن يحل الفتح ضيفاً على الباطن، في افتتاح المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم سيكون التعاون مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد المنافسة على مركزٍ آسيوي حينما يستضيف أبها.

وتوقفت انتصارات التعاون في المرحلة الماضية بعدما أهر فوزاً بمتناول يده عقب تعادله أمام الباطن 2-2 بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين ليرفع رصيده للنقطة 31 ليتقدم للمركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة الرابع.

وفي المقابل يأمل أبها في مواصلة انتصاراته والابتعاد عن دائرة الخطر التي كانت تهدده منذ بداية الدور الثاني.

ونجح أبها بجمع 4 نقاطٍ في آخر مباراتين له عقب تعادله أمام النصر وفوزه على الفتح في المرحلة الماضية ليرفع رصيده الى 28 نقطة ليتقدم للمركز 11.

الفيصلي والرائد



وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي عن مواصلة حصده للنقاط والتقدم في سلم الترتيب حينما يواجه ضيفه الرائد.

ونجح الفيصلي بجمع 10 نقاط في آخر 4 مباريات خاضها عقب فوزه في 3 مباريات وتعادله مباراة ليرفع رصيده الى 30 نقطة ليتقدم للمركز الثامن.

وفي المقابل يسعى الرائد الى الهروب من شبح الهبوط الذي يحاصره هذا الموسم حيث يحتل المركز 13 برصيد 25 نقطة وبفارق الاهداف عن الفتح صاحب المركز 14.

القادسية والعين



وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع القادسية للعودة للانتصارات حينما يستضيف العين الجريح.

ونجح القادسية في تعطيل المتصدر الشباب بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 30 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.

وفي المقابل يبحث العين عن إبقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يتذيل الفريق الترتيب برصيد 16 نقطة.



الباطن والفتح



وفي حفر الباطن يتطلع الباطن إلى مواصلة مسيرته الناجحة وحصد المزيد من النقاط حينما يستضيف الفتح الجريح.

وقدّم الباطن أداءً لافتاً في آخر 5 مباريات بعدما جمع 11 نقطة بفوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراة ليرفع رصيده الى 28 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المقابل يسعى الفتح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره هذا الموسم بسبب تراجع نتائجه.

وتراجعت نتائج الفتح في آخر 3 مباريات والتي خسر فيها أمام الاتفاق والهلال وأبها ليتراجع للمركز 14 برصيد 24 نقطة.