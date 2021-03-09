25 عاماً والاتحاد لا يعرف الفوز على الشباب في مارس

يحمل شهر مارس بين الاتحاد والشباب عدة ذكريات لا تنسى، إذ أن الفوز الاتحادي الأخير في ثالث أشهر السنة الميلادية جاء قبل 25 عاماً، والنتيجة الأكبر بين الفريقين عندما كسب أصفر جدة نظيره بسبعة أهداف مقابل 4.

والتقى الفريقان خلال شهر مارس 12 مرة حيث تقاسم الفريقان في كل شيء بانتصار كل فريق في 4 مواجهات وتعادلا في مثلهما.

وتحمل مباريات الفريقين في شهر مارس ذكرى مؤلمة للشباب الذي تلقى أكبر نتيجة في مواجهاته أمام الاتحاد حينما خسر 7-4 في عام 1978 والذي هبط فيه الفريق لدوري الدرجة الأولى.

والتقى الفريقان لأول في شهر مارس عام 1977 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض وانتصر الاتحاد 2-1 سجلها ابراهيم مبارك والعاجي باكولا، وسجّل للشباب محمد المغنم الشهير بـ"الصاروخ".

وفي مارس عام 1978 سجّل الاتحاد أكبر نتيجة في مبارياته أمام الشباب حينما انتصر 7-4 في مباراة شهدت تألق مهاجمه العاجي باكولا الذي سجّل 4 أهداف في حين سجّل لاعبه التونسي توفيق بلغيث هدفين وسعود جستينة هدف، وسجّل أهداف الشباب نايف مرزوق هدفين وراشد الجمعان وناشي خلف، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وفي مارس عام 1980 التقى الفريقان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وتعادلا 1-1 حيث سجّل للاتحاد لاعبه الألماني إيريك بيير وللشباب خالد المعجل.

وفي عام 1983 حقق الشباب فوزه الأول على الاتحاد في شهر مارس حينما انتصر 3-1 في مباراة احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وسجّل للشباب خالد المعجل هدفين وعبدالرحمن القوسي، وسجّل للاتحاد سعيد صالح.

وفي مارس عام 1990 تعادل الفريقان سلبياً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ليعود الاتحاد للانتصارات في مارس عام 1993 حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد سويد.

وفي عام 1996 حقق الاتحاد آخر انتصاراته على الشباب في شهر مارس حينما فاز بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه العاجي سيكو بمبا، في مباراة احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وفي عام 1998 التقى الفريقان مرتين في شهر مارس وفي ظرف 3 أيام فقط وانتصر الشباب في المباراتين حيث كانت الأولى لحساب مسابقة كأس ولي العهد وانتهت 2-صفر، والثانية لحساب مسابقة الدوري وانتهت 2-1، سجّل للشباب سعيد العويران وعبدالله الشيحان، وسجّل للاتحاد فهد الخطيب.

وفي مارس عام 2001 تعادل الفريقان سلبياً في جدة، وتكررت نتيجة التعادل في عام 2008 حينما انتهت مواجهتهما 1-1 حيث سجّل للاتحاد الغيني الحسن كيتا وسجّل للشباب مدافعه نايف القاضي.

آخر مواجهاتهما في شهر مارس كانت عام 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وانتصر الشباب بثلاثية نظيفة سجلها التشيلي سباستيان اوبيلا هدفين، والجزائري محمد بن يطو.