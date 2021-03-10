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الفتح ينهي خسائره المتتالية بالفوز على الباطن

المغربي باتنة سجل هدفاً وصنع آخر

الفتح ينهي خسائره المتتالية بالفوز على الباطن

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الرياض - فيصل الحربي

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ضمّد الفتح جراحه بعد فوزه أمام مضيفه الباطن 2-صفر، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير في حفر الباطن، في افتتاح المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفتح بإيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه آخر 3 مباريات حينما هُزم من الاتفاق والهلال وأبها ليدخل دائرة الخطر.

وفي المقابل توقفت مسيرة الباطن الناجحة التي قدمها في مبارياته الخمس الماضية حينما تمكن من جمع 11 نقطة بفوزه على الرائد وأبها والوحدة وتعادل أمام القادسية والتعاون.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح والذي احتاج 18 ثانية فقط من بداية اللقاء حتى تمكن لاعبه المغربي مراد باتنة من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح أفضليته ونجح مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعدما أكمل تمريرة زميله مراد باتنة في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز العاشر مؤقتاً.

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