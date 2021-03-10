الهلال يلاقي الوحدة بهدف استغلال تعثر الشباب

يسعى الهلال لاستغلال تعثر الشباب وخطف الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث ضمك عن انعاش حظوظه في البقاء حينما يستضيف الاتفاق، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الهلال ثاني الترتيب برصيد 42 نقطة، عن مواصلة انتصاراته واستغلال تعثر الشباب بالخسارة من أمام الاتحاد وخطف الصدارة، إذ إن فوزه سيجعله بالمركز الأول بفارق الأهداف عن جاره.

ونجح الهلال بالعودة مجدداً للانتصارات المتتالية بعد تحقيقه فوزين متتالين في المرحلتين السابقتين على حساب الفتح والرائد وهي المرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حينما انتصر الفتح والرائد.

وتنفس البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين الكولومبي غوستافو كويار ومحمد كنّو والموقوف ناصر الدوسري، بينما لن يتمكن من الاستفادة من المهاجم عبدالله الحمدان الذي انضم للمصابين سلمان الفرج وهتّان باهبري ومد الله العليان، بالإضافة للمدافع الموقوف علي البليهي.

وفي المقابل يتطلع الوحدة لإيقاف مسلسل الخسائر والعودة مجدداً للانتصارات للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلازمه.

وقدّم الوحدة أداءً هزيلاً في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد خسارته من أمام الباطن والتعاون والاتحاد ليتراجع للمركز 14 برصيد 27 نقطة.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث ضمك عن إنعاش حظوظه بالبقاء حينما يستضيف الاتفاق.

وفي المقابل يسعى الاتفاق إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بعد تعادله أمام ضيفه النصر 1-1.

ويتطلع الاتفاق إلى تحقيق فوزٍ يعيد به فرصته للمنافسة على المركز الآسيوي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.