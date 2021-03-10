.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الهلال يلاقي الوحدة بهدف استغلال تعثر الشباب

كاريو الهلال الوحدة
الهلال يحتل المركز الثاني في الترتيب

الهلال يلاقي الوحدة بهدف استغلال تعثر الشباب

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يسعى الهلال لاستغلال تعثر الشباب وخطف الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث ضمك عن انعاش حظوظه في البقاء حينما يستضيف الاتفاق، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الهلال ثاني الترتيب برصيد 42 نقطة، عن مواصلة انتصاراته واستغلال تعثر الشباب بالخسارة من أمام الاتحاد وخطف الصدارة، إذ إن فوزه سيجعله بالمركز الأول بفارق الأهداف عن جاره.

ونجح الهلال بالعودة مجدداً للانتصارات المتتالية بعد تحقيقه فوزين متتالين في المرحلتين السابقتين على حساب الفتح والرائد وهي المرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حينما انتصر الفتح والرائد.

وتنفس البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين الكولومبي غوستافو كويار ومحمد كنّو والموقوف ناصر الدوسري، بينما لن يتمكن من الاستفادة من المهاجم عبدالله الحمدان الذي انضم للمصابين سلمان الفرج وهتّان باهبري ومد الله العليان، بالإضافة للمدافع الموقوف علي البليهي.

وفي المقابل يتطلع الوحدة لإيقاف مسلسل الخسائر والعودة مجدداً للانتصارات للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلازمه.

وقدّم الوحدة أداءً هزيلاً في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد خسارته من أمام الباطن والتعاون والاتحاد ليتراجع للمركز 14 برصيد 27 نقطة.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث ضمك عن إنعاش حظوظه بالبقاء حينما يستضيف الاتفاق.

وفي المقابل يسعى الاتفاق إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بعد تعادله أمام ضيفه النصر 1-1.

ويتطلع الاتفاق إلى تحقيق فوزٍ يعيد به فرصته للمنافسة على المركز الآسيوي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

طابع طابع "كردي" بمناسبة زيارة البابا يثير حفيظة طهران وأنقرة
هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية

الأكثر قراءة

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان
بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة "الإخوان" الفارين؟

قبل أن تذهب

سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو
سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو

اكتشف المزيد