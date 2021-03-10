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"الانضباط" ترفض شكاوى النصر والهلال

النصر الهلال
المباراة أقيمت الشهر الماضي

"الانضباط" ترفض شكاوى النصر والهلال

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العربية.نت

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء عدة شكاوى مقدمة من ناديي النصر والهلال على خلفية مباراتهما التي أقيمت الشهر الماضي وانتهت بفوز الأول بهدف دون رد.

ورفضت اللجنة الشكوى المقدمة من سعود كريري مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال تجاه البرازيلي بيتروس لاعب النصر، بعد الأحداث التي دارت بينهما وأدت إلى طرد الأول من المباراة، كما رفضت "الانضباط" الشكوى المقدمة من نادي النصر تجاه كريري مشيرة إلى أنه لم يثبت مخالفته لأحكام اللائحة.

ورفت اللجنة الشكوى المقدمة من نادي النصر تجاه محمد البريك مدافع الهلال، مؤكدة عدم مخالفته اللوائح.

وأشارت اللجنة في الخبر الذي نشر على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن جميع القرارات قابلة للاستئناف.

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