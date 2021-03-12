الأرجنتيني غاياردو يرفض تدريب الهلال

رفض مارسيلو غاياردو، مدرب رير بليت الأرجنتيني، عرضا رسميا من الهلال السعودي بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب موقع قناة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية الشهيرة، فإن عقد الهلال لمدة ثلاث سنوات، براتب سنوي يبلغ 10 ملايين دولار، كما منح المدرب خيار التعاقد مع لاعبين اثنين من الطراز العالمي.

وأضافت القناة: تجاهل غاياردو العرض المغري وفضل الاستمرار مع ريفر بليت، وينتهي عقده مع الفريق في ديسمبر 2021.

وكان غاياردو أكد في تصريحات سابقة أنه لا ينوي الرحيل، وقال: أنا في مكان مثالي للغاية، وأتقاضى راتبا جيدا أيضا، لست بحاجة إلى المغادرة، كما أنني أريد أن أكون قريبا من أصدقائي وأعيش بسعادة هنا.

وكشفت "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أن صاحب الـ 45 عاما كان قريبا من تدريب برشلونة في 2019، وأجرى النادي الكاتالوني محادثات مع وكيله، لكنه كان حينها في بداية موسمه الجديد مع ريفر بليت، وأكد أنه لن يستمع إلى أي ناد آخر عندما يبدأ الموسم.

وحقق غاياردو العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، أبرزها ليبرتادوريس مرتين مع ريفر في 2014-2015 و2017-2018، إضافة إلى ريكوبا سودأميركانا في ثلاث مناسبات، ولقب كوبا سودأميركانا، إلى جانب الدوري الأرجنتيني "ثلاث مرات"، وكأس الأرجنتين في ثلاث مناسبات، والدوري الأورغوياني.