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لوتشيسكو بحزن: ضحيت من أجل الهلال.. ولم أتوقع إقالتي

رازفان لوتشيسكو
رازفان خلال توديع لاعبي الهلال

لوتشيسكو بحزن: ضحيت من أجل الهلال.. ولم أتوقع إقالتي

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العربية. نت

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أبدى رازفان لوتشيسكو، المدرب السابق للهلال السعودي، حزنه الشديد بعد إقالته من تدريب النادي قبل ثلاثة أسابيع، لاسيما وأنه حقق لقب الدوري والكأس إضافة إلى دوري أبطال آسيا.

وقال لوتشيسكو في تصريحات لقناة "برو سبورت" الرومانية، يوم الجمعة: لا أعتقد أن كرة القدم ظالمة، لكن هذه هي الحياة، تصل إلى النجاح من خلال تجاوز العديد من الصعوبات والكثير من الإحباطات التي عليك قبولها ومساعدة نفسك في المستقبل.

وأضاف المدرب الروماني: كانت هناك دموع على خدي بعد إقالتي، لكنها كانت طبيعية لأنها حالة عاطفية بعد تحقيق لقب الدوري والكأس مع الهلال إضافة إلى دوري أبطال آسيا.

وأشار رازفان لوتشيسكو إلى أن تحقيق الثلاثية تطلب الكثير من الجهد والعمل، وأبان: من أجل الوصول إلى مثل هذه النتائج، كان علينا خلق علاقات عميقة بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة، كان الفراق حزينا بعض الشئ، لكنني أدركت أن هذه كانت التضحية التي يجب أن أقدمها من أجل كل شيء حصلت عليه من قبل مع الهلال.

وواصل: الفريق عاد إلى المركز الأول في ترتيب الدوري، مما يعني أن العمل الذي قمت به هناك كان جيدا، بشكل عام في الهلال تحدثت تغييرات المدربين بشكل متكرر للغاية، فقط أنا وكوزمين نعد المدربين الأطول عمرا في النادي منذ عام 2000، وحتى الآن أعتقد أن وضعي كان مميزا لأننا فزنا بكل بالثلاثية، وكان من الطبيعي أن تحدث فترة التراجع هذه، ثم العودة بقوة.

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