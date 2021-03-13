أرقام سلبية مع الأهلي لم يعرفها فلادان في مسيرته

لم يعرف المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش وضعية صعبة كما التي يعيشها حالياً مع أهلي جدة، إذ لم يسبق له الخسارة في 4 مباريات متتالية بمسابقات الدوري طوال مسيرته التدريبية التي بدأت قبل 10 أعوام.

وتلقى أهلي جدة 4 خسائر متتالية أمام الشباب والفيصلي وضمك وأخيراً النصر، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة، علماً بأن آخر انتصار حققه جاء في الرابع من فبراير الماضي عندما تغلب على الوحدة 4-2.



وكان الرقم الأسوأ في سجلات المدرب الصربي هو الخسارة في 3 مباريات متتالية في بداية مسيرته التدريبية شهر أغسطس 2011 عندما كان مدرباً لفريق يافور إيفانيكا عندما خسر أمام بوراك كاشاك والنجم الأحمر ورادنيكي، قبل أن يفوز للمرة الأولى في الجولة الرابعة أمام ميتالاك.

وبعد تلك البداية المتعثرة، لم يعرف فلادان الخسارة في أكثر من مباراتين، والتي تكررت أكثر من مرة الأولى في عام 2013 عندما كان يدرب كوكاريكي أمام فوزدوداش وسبارتاك، وبعدها بعامين مع ذات الفريق أمام فويفودينا ووسبارتاك، وثالثة أمام النجم الأحمر ورادنيكي.

وخسر فلادان عندما كان مدرباً لبانينيوس اليوناني مرتين متتاليتين أمام كيركيرا وليفادياكوس شهر أبريل من ذلك العام وبعدها انفصل الطرفان عن بعضهما.



ويدرب فلادان أهلي جدة بدءاً من مارس 2020، إذ قاده في 33 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان، فاز في 15 وخسر 12 مرة مقابل 6 تعادلات، وجاءت 8 من هذه الخسائر خلال الموسم الحالي، إذ هزمه اتحاد جدة وضمك "مرتين" والتعاون والقادسية والشباب والفيصلي والنصر.