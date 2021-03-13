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البريطاني إل مايسترو يتولى تدريب التعاون

التعاون إل مايسترو
إل مايسترو سيتولى التدريب حتى نهاية الموسم

البريطاني إل مايسترو يتولى تدريب التعاون

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن التعاون صاحب المركز الرابع في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت تعاقده مع المدرب الصربي البريطاني نيستور إل مايسترو لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وانفصل كارتيرون عن التعاون الأسبوع الماضي بالتراضي رغم أنه قاد الفريق لتحقيق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات ليقفز إلى المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الصدارة.

وقال التعاون في بيان "وقعت إدارة النادي رسميا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي".

وعمل إل مايسترو (38 عاما) مساعدا للمدرب في شالكه وهامبورغ وهانوفر بألمانيا وأوستريا فيينا في النمسا قبل أن يتولى قيادة سبارتاك ترنافا السلوفاكي وتشسكا صوفيا البلغاري وشتورم غراتس النمساوي.

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