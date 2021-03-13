النصر يعلن غياب مارتينيز 10 أيام بسبب الإصابة

أكد نادي النصر سلامة صانع ألعابه الأرجنتيني غونزالو مارتينيز بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن حاجته إلى العلاج لمدة تصل إلى 10 أيام.

وخرج "بيتي" من ملعب مباراة الأهلي والنصر التي كسبها الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النصر في خبر مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن مارتينيز يعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه إلى الراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وسجل "بيتي" 3 أهداف مع النصر في مسابقة الدوري، وصنع 5 كان آخرها لزميله عبدالإله العمري في شباك الأهلي.