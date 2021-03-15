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أبها يكتسح الوحدة ويضعه في دائرة الهبوط

أبها الوحدة
من لقاء أبها والوحدة

أبها يكتسح الوحدة ويضعه في دائرة الهبوط

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الرياض - فيصل الحربي

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عمّق أبها جراح مضيفه الوحدة بعدما اكتسحه 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في مباراة مقدمة من المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ونجح بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام التعاون 1-صفر، ليعود ويبتعد عن دائرة الخطر مؤقتاً.

في حين واصل الوحدة نتائجه السلبية حيث تلقى خسارته الخامسة توالياً ليتراجع الى مناطق الخطر حيث أصبح قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما لاعبه عبدالرحمن البركة عند الدقيقة 23 والتونسي سعد بقير عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، واصل أبها هجومه ونجح بتسجيل هدفين عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ عند الدقيقة 66 ورياض شراحيلي عند الدقيقة 79، في حين سجّل هدف الوحدة الوحيد مهاجمه المالي يوسف نياكاتي عند الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وبقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة ليبقي في المركز 14.

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