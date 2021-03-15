.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الفيصلي يطيح بالباطن ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

الفيصلي الباطن
من مجريات لقاء الفيصلي والباطن

الفيصلي يطيح بالباطن ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

متابع الغاء المتابعة

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي من كأس الملك، وذلك عقب فوزه على الباطن 2 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم محمد الصيعري لفريق الفيصلي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك زكريا سامي التعادل للباطن في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 78 عاد الصيعري ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليتأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي.

وتستأنف مباريات دور الثمانية من المسابقة، يوم الاثنين، بلقاء يجمع التعاون والقادسية، على أن تستكمل يوم الثلاثاء بمباراتين تجمع الأولى بين النصر والعين وتجمع الثانية بين الاتحاد والفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد