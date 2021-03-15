الفيصلي يطيح بالباطن ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي من كأس الملك، وذلك عقب فوزه على الباطن 2 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم محمد الصيعري لفريق الفيصلي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك زكريا سامي التعادل للباطن في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 78 عاد الصيعري ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليتأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي.

وتستأنف مباريات دور الثمانية من المسابقة، يوم الاثنين، بلقاء يجمع التعاون والقادسية، على أن تستكمل يوم الثلاثاء بمباراتين تجمع الأولى بين النصر والعين وتجمع الثانية بين الاتحاد والفتح.