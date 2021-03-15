القضاء الكرواتي يحكم بسجن زوران ماميتش

أصدرت المحكمة العليا في كرواتيا، يوم الاثنين، حكما نهائيا، بسجن زوران ماميتش، المدرب السابق لفريقي الهلال والنصر السعوديين، لمدة 4 سنوات وثمانية أشهر، وذلك في قضية التهرب الضريبي والفساد.

ويشرف زوران حاليا على تدريب فريق دينامو زغرب، وأشارت التقارير الصحافية الكرواتية إلى أن النادي ملزم بإنهاء عقده مع المدرب في غضون 8 أيام.

وتعود قضية زوران إلى عدة سنوات ماضية، إذ اتهم بتلقي رشاوى والتهرب من الضرائب، والحصول على مبالغ غير شرعية من صفقات لانتقال عدة لاعبين، من ضمنهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

يشار إلى أن المدرب البالغ من العمر "49 عاما" بدأ مسيرته التدريبية في 2013 مع دنيامو زغرب، ثم أشرف على النصر السعودي في 2016، وبعدها في 2017 انتقل إلى العين الإماراتي، ثم قاد الهلال السعودي في 2019، وبعد إقالته عاد إلى فريقه الكرواتي.