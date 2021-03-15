النصر يواجه العين بحثاً عن بلوغ نصف نهائي الكأس

سيكون النصر مرشحاً فوق العادة لبلوغ الدور نصف النهائي حينما يستضيف العين على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض في ربع نهائي كأس الملك.

وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، سيكون النصر مرشحاً فوق العادة لبلوغ الدور نصف النهائي حينما يستضيف العين في الدور ربع النهائي للمسابقة.

ويبحث النصر عن إنقاذ موسمه بالحصول على لقب كأس الملك بعد تلاشي آماله في المنافسة على لقب الدوري حيث يبتعد عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب 12 نقطة قبل ختام المسابقة 7 مراحل.

وستكون الفرصة متاحة للنصر للوصول لنهائي المسابقة كونه في حال فوزه أمام العين سيلعب أمام الفائز من مباراة الباطن والفيصلي على ملعبه في الرياض.

ويتطلع النصر لتجاوز مستوياته المتواضعة التي قدمها في الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق لقب كأس الملك والذي لم يحققه النصر منذ أكثر من 30 عاماً.

ووصل النصر إلى هذا الدور بعد إقصائه ضيفه الرائد بفوزه 2-صفر في ديسمبر من العام الماضي.

وفي المقابل يسعى العين لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لنصف نهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه.

وقدّم العين مستويات غير جيدة في ظهوره الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يتذيل الترتيب.

واقترب العين كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى بعد اتساع الفارق بينه وبين أبها صاحب المركز 14 وهو مركز البقاء إلى 11 نقطة قبل ختام المسابقة بـ7 مراحل.

ووصل العين إلى هذا الدور بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مضيفه أهلي جدة بفوزه 2-صفر.