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كأس الملك: اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام الفتح

الاتحاد الفتح
من مباراة سابقة بين الفريقين

كأس الملك: اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث اتحاد جدة عن خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك عندما يستضيف الفتح على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ويتطلع الاتحاديون إلى إنهاء موسمهم المميز بالظفر بلقب كأس الملك بعد المستويات المميزة التي قدمها في الدوري.

ويلعب الاتحاد هذا الموسم على جبهتين، إذ لا يزال ينافس الهلال والشباب على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يبتعد عنهم بفارق 4 نقاط فقط، كما بلغ نهائي البطولة العربية للأندية.

وفي المقابل يسعى الفتح إلى مواصلة مفاجآته في كأس الملك والوصول للدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب.

وفجّر الفتح مفاجأة قوية بعدما أقصى حامل اللقب الهلال من الدور ثمن النهائي بفوزه 2-1 في مباراة شهدت تفوقه أمام بطل الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

وقدّم الفتح أداءً متذبذبا في دوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يواجه خطر الهبوط، إذ يحتل المركز 12 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الوحدة صاحب المركز

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