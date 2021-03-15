كأس الملك: التعاون يقصي القادسية ويصعد إلى نصف النهائي

حجز التعاون مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب أمام ضيفه القادسية 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في الدور ربع النهائي لكأس الملك، يوم الاثنين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية حيث كانت البداية للتعاون الذي احتاج 10 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية لتسكن شباك الحارس محمد الواكد.

وحاول القادسية العودة سريعاً وكاد مدافعه الصربي أوروش فيتاس أن يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل القادسية وتمكن لاعبه حسن العمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 بعدما حول عرضية زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي بقدمه في شباك التعاون.

وفي الشوط الثاني فرض التعاون سيطرته وسنحت فرصة للاعبه البوروندي سيدريك أميسي أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها غالطت شباك الحارس محمد الواكد.

وواصل التعاون هجومه وتمكن لاعبه سميحان الناتب من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعدما أكمل تمريرة زميله البارغوياني كاكاو بقدمه في شباك القادسية.

وحاول القادسية العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه ستانلي الذي تلقى تمريرة من زميله اسبريلا إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف القادسية محاولاته بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الحارس البرازيلي كاسيو لتنتهي المباراة بفوز التعاون 2-1.

وسيلعب التعاون في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة والفتح التي ستقام غداً الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.