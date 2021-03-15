لجنة الكفاءة المالية ترفض جدولة الرواتب

قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد حتى 30 إبريل 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، يوم الاثنين، أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن ذمما دائنة للاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية، على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم بالنسبة للدرجة الأولى.

وأضاف البيان: شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ بالاعتبار توقيت كل فئة على حدة.