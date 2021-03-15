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مفاجآت الماضي تثير قلق النصر قبل لقاء العين

النصر الباطن
الباطن فجر مفاجأة كبيرة عندما أطاح بالنصر من نسخة 2018

مفاجآت الماضي تثير قلق النصر قبل لقاء العين

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العربية.نت

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يخشى النصر أن يقع ضحية إثر مفاجأة جديدة في بطولة كأس الملك عندما يلاقي العين متذيل ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء في ربع نهائي بطولة الكأس.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي بعد تجاوز الرائد بهدفين دون رد، فيما فجر العين مفاجأة كبيرة عندما أقصى أهلي جدة بذات النتيجة في ثمن النهائي.

وسبق للنصر أن خرج من بطولة كأس الملك التي يحمل لقبها 6 مرات، بعد خروجه بشكل مفاجئ أمام فرق كانت نسبة الترشيحات في صالحها أقل من النادي العاصمي.

وخرج النصر من ثمن نهائي كأس الملك 1984 عندما خسر بشكل مفاجئ أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، إذ تقدم الأصفر بهدف، لكن النادي الجنوبي سجل هدفاً في الشوط الثاني وأتبعه بآخر في الأوقات الإضافية ليغادر النصراويون البطولة.

ووقع النصر مجدداً في النسخة التي تليها عندما خسر أمام النهضة 3-1 بعد التمديد في دور ثمن النهائي.

وبعد عودة البطولة في 2008 تحت مسمى كأس الملك للأبطال، كان النصر على موعد مع نادي الحزم في ربع النهائي، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الحزم 3-2 خارج أرضه، وعاد النصر في الإياب بهدف، ليتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية وبعدها ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الحزم 6-5.

وسجل البرازيلي جوناثان بينيتس لاعب هدفاً من ركلة حرة بعيدة في شباك النصر بمباراة الفريقين ليغادر الأخير البطولة من دور ربع النهائي في نسخة 2018.

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