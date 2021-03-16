النصر يقسو على العين ويتأهل لمواجهة الفيصلي

حجز النصر مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه أمام ضيفه العين 3-صفر ، ليصعد للدور نصف النهائي، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي كادت شباكه أن تهتز بعد مرور دقيقتين فقط بعدما انفرد البرازيلي جيترسون مهاجم العين بمرمى الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة.

ورد النصر سريعاً وكاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس أمين بخاري.

وواصل النصر هجومه وسجّل مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً عند الدقيقة 27 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ على لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم.

وكثّف النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف السبق بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس أمين بخاري.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسجّل لاعبه البرازيلي بيتروس هدفاً عند الدقيقة 51 إلا أن الحكم ألغاه لوجود خطأ على لاعب النصر علي الحسن.

وعند الدقيقة 72 نجح المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء اصصدمت بالانغولي باستوس مدافع العين وسكنت الشباك.

وعند الدقيقة 83 اختتم لاعب النصر البديل سامي النجعي أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعدما استثمر تمريرة زميله عبدالرزاق حمدالله المميزة ووضع الكرة في الشباك.

وسيلعب النصر في الدور نصف النهائي أمام الفيصلي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.