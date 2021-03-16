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حمدالله: واثق من قدراتي.. وجهزوا القميص رقم "200"

حمدالله
احتفالية حمدالله بهدفه رقم 100

حمدالله: واثق من قدراتي.. وجهزوا القميص رقم "200"

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العربية. نت

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أبدى عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، سعادته بالوصول إلى هدفه رقم 100 مع ناديه، مؤكدا سعيه لتحطيم المزيد من الأرقام والوصول إلى الهدف رقم 200 خلال الفترة المقبلة.

وقال المهاجم المغربي في مقابلة تلفزيونية بعد لقاء فريقه أمام العين: الوصول إلى الهدف رقم 100 يمنحني دافعا لتقديم الأفضل، وأنا أثق في قدراتي، وأمتلك الحماس والرغبة، وأريد مساعدة فريقي للوصول إلى أبعد مدى في كأس الملك والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي كأس الملك بتغلبه بنتيجة 3-0 على العين، يوم الثلاثاء، وأحرز حمدالله هدفه الـ 100 مع نهاية الشوط الأول.

وأكد اللاعب سعي فريقه إلى تحقيق لقب كأس الملك، وأردف: لن أكذب. هدفنا الفوز بلقب كأس الملك مع احترامنا لجميع الأندية الأخرى.

كما طالب حمدالله إدارة النادي بتجهيز قميص يحمل رقم 200 بعدما تم إهداؤه قميصا يحمل الرقم 100 عقب نهاية اللقاء، وذكر: سأصل قريبا إلى الهدف رقم 200، عليهم تجهيز قميص يحمل هذا الرقم أيضا.

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