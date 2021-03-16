حمدالله يصل إلى هدفه رقم 100 مع النصر

وصل المهاجم عبدالرزاق حمدالله إلى هدفه رقم 100 مع فريقه النصر السعودي، وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى العين، مساء الثلاثاء.

وأحرز المغربي حمدالله هدف التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة حرة، وذلك في المباراة التي تقام ضمن دور الـ 8 في منافسات كأس الملك.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر على "تويتر" أن حمدالله أكمل الـ 100 هدف، وأضاف النادي: الهداف التاريخي عبدالرزاق حمدالله يسجل هدفه رقم 100 مع ناديه النصر.

وجاء الهدف رقم 100 لحمدالله بعد 88 مباراة خاضها اللاعب مع النصر، ويعد الرائد والفيحاء أكثر الفرق استقبالا لأهداف اللاعب بـ 10 أهداف في شباك كل منهما.