الفتح يلحق اتحاد جدة بالهلال ويصعد إلى نصف النهائي

واصل الفتح عروضه القوية بعدما أقصى مضيفه اتحاد جدة بفوزه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وواصل الفتح مستواه المميز في المسابقة إذ نجح بالفوز على مضيفه الهلال 2-صفر في الدور ثمن النهائي، وأقصى مضيفه اتحاد جدة من الدور ربع النهائي.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول وخاصة الفتح الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وكاد لاعبه المغربي مراد باتنة أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الفتح أفضليته بعدما مالت له الافضلية من خلال الاستحواذ في حين كان الاتحاد خطير في الهجمات المرتدة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة.

وكاد الجزائري هلال سوداني مهاجم الفتح أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من مواطنه سفيان بن دبكة ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وواصل الفتح هجوم وأنقذ مدافع الاتحاد حمد آل منصور فريقه من هدف محقق حينما أبعد تسديدة سفيان بن دبكة القوية برأسه والتي كانت متجهه نحو مرمى الحارس غروهي.

وعند الدقيقة 75 اضطر الاتحاد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه سعود عبدالحميد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني وضحت خطورة الاتحاد من خلال الهجمات المرتدة وأهدر مهاجمه هارون كمارا هدفاً محققاً بعدما خطف الكرة من المغربي مروان سعدان مدافع الفتح وانفرد بالمرمى وسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيدة عن الشباك.

وواصل الاتحاد خطورته وكاد مدافعه آل منصور أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أشهر حكم المباراة ماجد الشمراني البطاقة الحمراء في وجه الجزائري سفيان بن دبكة مهاجم الفتح بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتمتد المباراة إلى الاشواط الاضافية.

وظهر الفتح بمستوى مميز خاصة في الشوط الاضافي الثاني بعدما فرض سيطرته وتمكن لاعبه المغربي مراد باتنة من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 113 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس غروهي.

وواصل الفتح هجومه وتمكن مهاجمه محمد مجرشي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 118 بعد تلقيه تمريرة من زميله ماجد كنبه ليواجه المرمى ويراوغ الحارس غروهي ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً ونجح مدافعه المصري أحمد حجازي بتسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 120+1 بعدما حول عرضية زميله حمد المنصور برأسه في شباك الفتح.

وسيلتقي الفتح في الدور نصف النهائي أمام التعاون على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.