القاسم: طالبنا بتعديل توقيت مباريات دوري الأبطال في رمضان

أوضح إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم إخطار الاتحاد الآسيوي للعبة بضرورة تعديل توقيت مباريات دور المجموعات، التي ستقام في السعودية، لأن الموعد الأولي غير مناسب بسبب شهر رمضان.

وأضاف القاسم في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: وصلنا الجدول المقترح لمباريات دوري أبطال آسيا، تم وضع الأوقات من الاتحاد القاري، ومن أهدافه تسويق البطولة وترويجها، أخطرناهم أن الأوقات غير مناسبة خاصة وأن فرق غرب القارة لا يناسبها إقامة هذه المباريات في وقت النهار خلال شهر رمضان، وقمنا بإعداد جدول بديل.

وأضاف: الاتحاد الآسيوي أوضح أن الجدول مقترح وإذا كان هناك سبب يتم تغيير مواعيد المباريات، وهو أمر ممكن تعديله بسبب سهل جدا، ولن يكون هناك إصرار من الاتحاد الآسيوي.

وواصل: الاتحاد الآسيوي لديه بعض الاشتراطات التي لا تتعارض مع البروتوكولات الصحية الصادرة للدول، يترك الاتحاد المجال أمام الجهات الرسمية، وتواصلنا مع الجهات الرسمية والاتحاد القاري لتحديد البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وفي النسخة الحالية ترك الاتحاد الآسيوي للأندية حرية اختيار فنادقها، الأندية ستتكفل بإقامتها خلال المنافسات، ومن ناحيتنا سيتم محاولة جمع أكثر من ناد في فندق واحد من أجل السيطرة على الإجراءات الصحية.

ولفت القاسم إلى استمرار اللائحة السابقة في المسابقات، باعتبار الفريق منسحبا إذا تواجد في قائمة مباراته أقل من 13 لاعبا.