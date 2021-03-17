5 أسماء تنتظر ظهورها الدولي الأول مع الأخضر

ضم الفرنسي هيرفي رينار 4 أسماء جديدة إلى قائمة المنتخب السعودي للمرة الأولى، وذلك استعداداً لمواجهة الكويت ودياً وفلسطين في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا 2022 و2023.

واختار المدرب الفرنسي الذي يسير نحو إكمال عامه الثاني مع المنتخب الملقب بـ"الأخضر" زيد البواردي حارس فريق الشباب للمرة الأولى في مسيرة الأخير ليكون ضمن 4 حراس تم اختيارهم للمعسكر الذي سيقام في العاصمة الرياض.

واستطاع البواردي خطف الخانة الأساسية في فريقه بعد بداية الموسم، إذ لعب 15 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خرج بشباك نظيفة في 4 منها.

وأسهم بروز عبدالإله العمري مؤخراً مع فريق النصر بانضمامه إلى القائمة الدولية انتظاراً لخوض مباراته الأولى، علماً بأنه كان في 2019 ضمن القائمة التي اختارها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات، دون أن يلعب أية مباراة.

واستدعى هيرفي علي الأسمري متوسط ميدان أهلي جدة للمرة الأولى في مسيرة الأخير، إذ برز اللاعب المولود في 1997 خلال الموسم الحالي، وشارك مع فريقه 19 مباراة ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث ناصر الدوسري (22 عاماً) عن مباراته الدولية الأولى مع المنتخب السعودي، وجاء اختياره إلى القائمة الدولية بعد مشاركته في 9 مباريات مع الهلال خلال الموسم الحالي.

وأعاد رينارد الجناح محمد الكويكبي لاعب الاتفاق إلى القائمة الدولية بعد غيام دام 3 أعوام، إذ ظهر في 5 مباريات مع المنتخب السعودي عندما كان يستعد للمشاركة في كأس العالم 2018 قبل أن يخرج من القائمة النهائية.

ويعتبر حسن العمري لاعب القادسية أحدث الأسماء المنضمة إلى القائمة الدولية الخضراء وذلك بعدما هز الشباك 10 مرات في الدوري خلال الموسم الحالي.