أحمد حديد: الهلال سمح للأندية بالمنافسة.. والاتحاد ينقصه "لاعب واحد"

رأى أحمد حديد، النجم السابق لاتحاد جدة السعودي، أن هبوط مستوى الهلال ساهم في اتساع رقعة المنافسة بين الأندية على لقب الدوري هذا الموسم، وأكد أن الاتحاد ينقصه اللاعب الهداف في صفوفه.

وقال الدولي العماني السابق لـ"العربية.نت" في حديثه عن الدوري السعودي: المنافسة مشتدة بين عدة أندية هذا الموسم، وزيادة عدد الأجانب ساهمت في ارتفاع قوة المسابقة وشكلت نقلة نوعية وبات الدوري ممتعا وجذابا وهناك تطور كبير.

وأضاف: اختيار أقوى فريق في الوقت الحالي أمر صعب، لأن كل فترة تشهد تألق أحد الأندية، وأرى أن الشباب ممتع جدا ومميز، لكن ابتعاد الهلال عن مستواه الذي رأيناه في الموسم الماضي، ساعد الأندية الأخرى في المنافسة على لقب الموسم الجاري.

وأبدى حديد إعجابه بالمستويات التي يقدمها كل من سعود عبدالحميد وعبدالرحمن العبود مع الاتحاد، ومضى قائلا: يشكلان جبهة قوية في الفريق، وبالنسبة لي هما أفضل المحليين حاليا في الدوري، علما بأنني لا أشاهد إلا مواجهات الاتحاد وبعض المباريات الأخرى، أما بالنسبة للأجانب يعجبني مستوى عدة لاعبين، مثل أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، والأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد الشباب، إضافة إلى مهاجم الهلال المميز بافيتيمبي غوميز، وقائد وسط اتحاد جدة كريم الأحمدي.

وحول الأسباب التي أدت إلى خروج اتحاد جدة من كأس الملك أمام الفتح في ربع النهائي، أوضح: أسباب الهزيمة كانت فنية نوعا ما، على الرغم من أن المدرب كاريلي قام بعمل جيد جدا مع الفريق في الفترة الماضية، لكن يبدو أن المجهود الذي تم بذله في مباراة الشباب كان تأثيره واضحا، وكنا نتمنى أن نشاهد مستويات أفضل لأن اللاعبين ظهروا بشكل جيد سابقا، وكجمهور لنادي الاتحاد نطمح دائما لتحقيق الأفضل، وأعتقد أن الخسارة مؤلمة للجماهير، لكن فرصة تحقيق لقب الدوري ما زالت قائمة، إضافة إلى البطولة العربية.

وواصل اللاعب الذي ارتدى قميص الاتحاد في الفترة من 2008 إلى 2011: أتمنى أن يتم نسيان الخروج من كأس الملك، والتركيز على المباريات القادمة، لأن الاتحاد يقدم موسما رائعا، وبدأ يعود إلى قوته، كما أن شكل الفريق أصبح مميزا في الملعب، لكن خسرنا بعض النقاط أمام الفرق التي كان يستطيع الاتحاد هزيمتها، خاصة أن الفريق خرج بنتائج إيجابية أمام الأندية الكبيرة.

وبشأن الأسباب التي أدت إلى تطور مستوى اتحاد جدة بخلاف الموسم الماضي، أبان: أعتقد أن الذي اختلف عن الموسم الماضي، مسألة الاستقرار الفني التي ساعدت بشكل كبير جدا، بعد موسم سيئ قدمه الاتحاد العام المنصرم، كما أن إحساس اللاعبين بالمسؤولية ارتفع، إضافة إلى العمل الإداري المبذول من قبل حامد البلوي ومشعل السعيد، إلى جانب ما يقوم به أنمار الحائلي، رئيس النادي، من دور خارج أرضية الملعب، رغم ضغوط الموسم الماضي، إلا أن الجميع حاليا يعمل من أجل مصلحة الفريق ويدعم بعضه الآخر.

وشدد حديد على أهمية التركيز فيما تبقى من مباريات للفريق بالدوري، لاسيما أن فرصة التتويج باللقب ما زالت قائمة، وتابع: يجب الإيمان بذلك، الفرصة ما زالت موجودة، ولابد من التركيز في جميع المباريات المقبلة.

كما أثنى على اللاعبين المحترفين المتواجدين في قائمة الفريق، ووصف الحارس غروهي بالمميز، وقال عنه: يحسب لإدارة أنمار الحائلي أنها صبرت عليه، والآن يقدم أفضل ما لديه مع الفريق ومستويات عالية جدا، أما أحمد حجازي فهو أهم صفقات الموسم الحالي في الدوري، أضاف الكثير للفريق ولخط الدفاع، قائد يتمتع بالمسؤولية والاتحاد كان بحاجة ماسة للاعب بمواصفاته، كما يؤدي دوره على أكمل وجه وأتمنى استمراره لعدة مواسم مقبلة.

وأبدى أحمد حديد إعجابه الشديد بكريم الأحمدي، وذكر: من نجوم الموسم الحالي، لديه خبرة كبيرة ولاعب قيادي وروحه القتالية عالية، أتمنى أن يحقق بطولة مع الفريق لأنه يستحق ذلك، أما البرازيلي رومارينيو أثبت نفسه والجميع يُشيد به، وبخصوص غاري رودريغيز يتمتع بالسرعة والمهارة وافتقده الفريق في مباريات كثيرة، لكنه متى ما تواجد في الملعب يشكل إضافة كبيرة، فيما يتعلق ببرونو هنريكي فلم أتابعه في لقاءات عديدة.

ولفت إلى أن المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش بحاجة إلى الثقة، وطالب زملاءه بمساعدته وصناعة المزيد من الفرص السانحة للتسجيل له، لأن أي مهاجم يبتعد عن هز الشباك يمر حينها بفترة صعبة ويتلقى الانتقادات.

ونوه الدولي العماني السابق بأن اتحاد جدة ينقصه المهاجم الهداف، وقال: خسر الفريق الكثير من النقاط لعدم وجود المهاجم القناص.

وطالب بأهمية التركيز على توفير أجواء الاستقرار وسط الفريق، وأضاف: فيما يتعلق بالمدرب البرازيلي فابيو كاريلي لا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمه مع الفريق، نجح في تقديم عمل فني مميز، وأنا مع الاستقرار بشكل عام.

وعلق حديد على ثنائية كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي في خط الوسط، قائلا: المالكي مميز ويقدم مستويات استثنائية، استفاد كثيرا من وجود كريم الأحمدي بجانبه، ووصل إلى قائمة المنتخب السعودي، لديه كل الإمكانات ويتمتع بالثقة.

وفي ختام حديثه، تمنى حديد أن يتواجد محمد نور في النادي، وأكد أنه سبق وتحدث معه زميله السابق عن هذا الأمر، خاصة أنه محبوب الجماهير، ومكانته تتطلب التواجد في الإدارة، كما وجه رسالة إلى جمهور الاتحاد، قائلا: دائما يحرجونني بمحبتهم وعشقهم للنادي، أتمنى أن يحصل الفريق على بطولة من أجلهم لأنهم يستحقون الأفضل دوما.