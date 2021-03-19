.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتحاد جدة يلاقي الرائد بهدف تضييق الخناق على المتصدر

لقاء سابق بين الاتحاد والرائد

اتحاد جدة يلاقي الرائد بهدف تضييق الخناق على المتصدر

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يسعى اتحاد جدة لتضييق الخناق على المتصدر الهلال ووصيفه الشباب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الاتفاق عن العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الفيصلي، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويأمل الاتحاد في الاقتراب من المتصدر الهلال ووصيفه الشباب بعد المستويات المميزة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يبحث عن الفوز الأهم هذا الموسم خاصة بعد خروجه من مسابقة كأس الملك عقب خسارته أمام ضيفه الفتح 2-1 في ربع النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وأمام الاتحاد فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على اللقب حيث تنتظره مواجهة حاسمة أمام الهلال في المرحلة المقبلة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط الذي حاصره كثيراً هذا الموسم.

ونجح الرائد باستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفيصلي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز 11.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الفيصلي.

وعانى الاتفاق من تراجع النتائج في المراحل الثلاث الأخيرة حيث خسر من التعاون 3-صفر وتعادل أمام النصر وضمك ليتراجع للمركز السابع برصيد 32 نقطة.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتعويض خسارته من الرائد في المرحلة الماضية والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي ستبعده عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

ويدخل الفيصلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك بعد فوزه أمام الباطن 2-1 يوم الاثنين الماضي في الدور ربع النهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد