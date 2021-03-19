اتحاد جدة يلاقي الرائد بهدف تضييق الخناق على المتصدر

يسعى اتحاد جدة لتضييق الخناق على المتصدر الهلال ووصيفه الشباب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الاتفاق عن العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الفيصلي، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويأمل الاتحاد في الاقتراب من المتصدر الهلال ووصيفه الشباب بعد المستويات المميزة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يبحث عن الفوز الأهم هذا الموسم خاصة بعد خروجه من مسابقة كأس الملك عقب خسارته أمام ضيفه الفتح 2-1 في ربع النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وأمام الاتحاد فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على اللقب حيث تنتظره مواجهة حاسمة أمام الهلال في المرحلة المقبلة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط الذي حاصره كثيراً هذا الموسم.

ونجح الرائد باستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفيصلي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز 11.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الفيصلي.

وعانى الاتفاق من تراجع النتائج في المراحل الثلاث الأخيرة حيث خسر من التعاون 3-صفر وتعادل أمام النصر وضمك ليتراجع للمركز السابع برصيد 32 نقطة.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتعويض خسارته من الرائد في المرحلة الماضية والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي ستبعده عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

ويدخل الفيصلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك بعد فوزه أمام الباطن 2-1 يوم الاثنين الماضي في الدور ربع النهائي.