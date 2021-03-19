النصر يواجه الباطن وعينه على المركز الرابع

يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب حينما يستضيف الباطن على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام مضيفه أهلي جدة 2-1 ليتقدم للمركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع.

ويأمل الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر الى تحقيق 3 نقاط قبل فترة التوقف الدولي والتي ستعطي الفريق دفعةً معنوية قبل مواجهته أمام الفيصلي في الدور نصف النهائي لكأس الملك يوم 4 أبريل المقبل.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تحقيق الفريق انتصارين في آخر مبارتين على حساب الأهلي 2-1 وعلى حساب العين 3-صفر في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر التي أصبح الفريق قريباً منها.

ولم يعرف الباطن طعم الفوز في آخر مرحلتين عقب تعادله أمام التعاون 2-2 وخسارته أمام الفتح 2-صفر بالمرحلة السابقة ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ليتراجع للمركز 12.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى أهلي جدة لتضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح.

وعانى الأهلي كثيراً من سوء النتائج في المراحل الست الأخيرة حيث تعادل مباراتين وخسر 4 مباريات متتالية ليتراجع للمركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وفي المقابل يأمل الفتح في استغلال ظروف مضيفه الفنية وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر حيث يحتل الفريق المركز 13 برصيد 28 نقطة.

ويدخل الفتح المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد أدائه المميز في آخر مواجهتين حيث انتصر على مضيفه الباطن 2-صفر في الدوري وفاز على مضيفه اتحاد جدة 2-1 في الدور ربع النهائي لكأس الملك ليتأهل لمواجهة مضيفه التعاون في الدور نصف النهائي.