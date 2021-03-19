الهلال والشباب يواجهان القادسية والتعاون في سباق الصدارة

يشتد صراع الصدارة بين الهلال وجاره الشباب، حينما يستضيف الأول نظيره القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يواجه الثاني ضيفه التعاون على ملعبه، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ونجح الهلال بانتزاع الصدارة في المرحلة السابقة عقب فوزه أمام الوحدة 4-2 وخسارة المتصدر الشباب من اتحاد جدة 2-1 ليعتلي الترتيب بفارق الأهداف عن جاره.

ويتطلع الهلال لمواصلة تألقه بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي الذي نجح بإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز في آخر 3 مباريات.

وفي المقابل يبحث القادسية عن استعادة توازنه عقب تذبذب أداء الفريق في المراحل الثلاث الماضية.

وخسر القادسية مباراة وتعادل في مباراتين في آخر 3 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز 13 وهو مركز الهبوط.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان يسعى الشباب إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف التعاون.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزٍ يضمن على الأقل مشاركته للهلال بالصدارة في حال فوز الأخير أمام القادسية.

وفقد الشباب صدارته بعد تراجع أدائه في المرحلتين السابقتين حينما تعادل أمام القادسية وخسر أمام اتحاد جدة ليبقى عند النقطة 45.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة انتصاراته والمحافظة على المركز الرابع الذي انتزعه في المرحلة السابقة بعد تعادله أمام الباطن وخسارة أهلي جدة أمام النصر.

ولم يعرف التعاون طعم الخسارة في المراحل الخمس الأخيرة، حيث انتصر في 4 مباريات وتعادل في مباراة بيتقدم للمركز الرابع برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي.

ونجح البريطاني نيستور آل مايسترو مدرب التعاون الجديد في اختباره الأول حينما قاد الفريق للتأهل للدور نصف النهائي لكأس الملك عقب فوزه أمام القادسية 2-1.