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سعد الشهري يستدعي 25 لاعباً استعدادا لأولمبياد طوكيو

سعد الشهري
سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي

سعد الشهري يستدعي 25 لاعباً استعدادا لأولمبياد طوكيو

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العربية.نت

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يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (فيفا) لشهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد الربيعي، صالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، ونواف بوشل، وخليفة الدوسري، وهاني الصبياني، وفهد الحربي، ونايف الماس، ووليد الأحمد، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وناصر العمران، وعلي الحسن، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، ومختار علي، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وهزاع الغامدي، ومحمد مران، وحسن آل سليس، وعبدالرحمن اليامي.

وسيستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا الأول، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

يُذكر أن الأخضر الأولمبي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي بعدما حلّ في المركز الثاني خلالها.

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