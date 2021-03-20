اتحاد جدة: إصابة العبود لا تدعو للقلق

أكدت إدارة اتحاد جدة أن حالة اللاعب عبدالرحمن العبود الذي خرج مصاباً من لقاء الفريق أمام الرائد مستقرة، مشيرة إلى أن إصابته لا تدعو إلى القلق.

وخرج العبود من مباراة فريقه أمام الرائد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد اصطدامه بأحد زملائه خلال محاولته إبعاد إحدى الكرات من أمام مرمى فريقه.

وقالت إدارة الاتحاد في تغريدة على "تويتر": أجرى اللاعب عبدالرحمن العبود فحوصات طبية في أحد مستشفيات مدينة بريدة التي نقل إليها بعد إصابته خلال اللقاء. وأوضح الطبيب المعالج بأن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق.

وتعادل اتحاد جدة مع مضيفه الرائد بهدف لمثله في افتتاح مباريات الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.