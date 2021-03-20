اتحاد جدة يتعادل مع الرائد في مباراة مثيرة

وقع اتحاد جدة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الرائد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يوم السبت في افتتاح المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الاتحاد فرصة تقليص الفارق إلى نقطة مع المتصدر الهلال ووصيفه الشباب حيث تقلص الفارق إلى 3 نقاط مؤقتاً.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي سنحت له فرصة محققة لمدافعه المصري أحمد حجازي الذي حول عرضية زميله البرازيلي رومارينيو برأسه إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 37 اضطر الاتحاد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المصري أحمد حجازي والذي سيغيب عن لقاء الكلاسيكو أمام الهلال والذي سيكون بالمرحلة المقبلة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاع البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد فرصة تسجيل هدف السبق بعد إهداره لركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه رومارينيو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 64 بعدما حول عرضية زميله فهد المولد بقدمه في شباك الرائد.

ورد الرائد سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 69 حينما نجح مهاجمه المغربي كريم البركاوي من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وشهدت المباراة طرد المغربي محمد فوزير مهاجم الرائد عند الدقيقة 86 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب مؤقتاً، وارتفع رصيد الرائد إلى 29 نقطة ليتقدم في المركز 11 مؤقتاً.