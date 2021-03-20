الفتح يلحق بالأهلي هزيمة ثقيلة.. والاتفاق يقتنص نقاط الفيصلي

واصل الفتح انتصاراته بعدما اكتسح ضيفه أهلي جدة 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين حقق الاتفاق فوزاً صعباً أمام ضيفه الفيصلي بهدف نظيف، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء واصل أهلي جدة ترنحه بعد خسارته من أمام مضيفه الفتح 4-1.

وفشل الأهلي في إيقاف مسلسل الخسائر حيث تلقى هزيمته الخامسة على التوالي لأول مرة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

وبدأت المباراة بهجومٍ أهلاوي كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما اخترق لاعبه الشاب عبدالرحمن غريب دفاع الفتح وسدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 12 تمكن مهاجم الفتح محمد مجرشي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الفهيد ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الفتح هجومه ونجح لاعبه البيروفي كريستيان كويفا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني اضطر الفتح لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده محمد الفهيد إلا أن الطرد لم يؤثر على لاعبيه حيث نجح مهاجمه محمد مجرشي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69 والبيروفي كويفا عند الدقيقة 71.

وعند الدقيقة 84 سجّل مدافع الأهلي طلال عبسي هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وبقي الأهلي على رصيده السابق 35 ليتراجع للمركز السادس مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام حقق الاتفاق فوزاً صعباً أمام ضيفه الفيصلي بهدف نظيف.

ويدين الاتفاق بهذا الفوز لمهاجمه المغربي وليد أزارو الذي سجّل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 30 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.