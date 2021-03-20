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النصر ينصب مهرجان أهداف في شباك الباطن

أمرابط النصر الباطن
المغربي أمرابط أحرز الهدف الثاني

النصر ينصب مهرجان أهداف في شباك الباطن

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الرياض - فيصل الحربي

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سجل النصر أكبر نتائجه في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي يوم السبت، عندما هز شباك الباطن 7-0 في الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم النصر أداءً مميزاً خاصة في الشوط الثاني، في حين أن الشوط الأول تقاسم فيه الفريقان الأفضلية حيث بدأت المباراة بهجوم نصراوي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما تلقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة من مواطنه نور الدين امرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كمبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 13 تمكن المدافع علي لاجامي من افتتاح التسجيل للنصر حينما ارتقى لعرضية زميله نور الدين أمرابط وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الباطن.

ورد الباطن سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه سعد خيري كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض النصر سيطرته المطلقة وبدأ مهرجان الأهداف حيث تمكن لاعبه المغربي نور الدين أمرابط من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي ليسدد الكرة في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 52 تمكن النصر من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعب الباطن ضيف الله القرني الذي حول عرضية امرابط بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل النصر هجومه وسجّل مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الهدف الرابع عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي ليسدد الكرة في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 63 سجّل المهاجم عبدالرزاق حمدالله الهدف الخامس للنصر عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي بيتروس بتسجيل السادس بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بمهارة في شباك الحارس كومبانيا.

وعند الدقيقة أضاع مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله فرصة تسجيل الهدف السابع لفريقه والهاتريك له بعدما أضاع ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 79 اختتم مهاجم النصر البديل رائد الغامدي مهرجان أهداف النصر بتسجيله الهدف السابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 36 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي الباطن على رصيده السابق 28 نقطة ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.

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