ضمك والعين يهزمان أبها والوحدة بـ"رباعيتين"

قاد الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على جاره أبها بتسجيله هاتريك في المواجهة التي انتهت 4-3 واحتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين عمّق العين جراح ضيفه الوحدة بعد فوزه 4-صفر، في ختام المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة اقتنص ضمك نقاط مباراة أبها بعد فوزه المثير 4-3.

ويدين ضمك بهذا الفوز لمدافعه الجزائري فاروق شافعي الذي سجّل 3 أهداف "هاتريك" من أهداف فريقه الأربعة.

وانتظر ضمك 10 دقائق فقط حتى تمكن مدافعه الجزائري فاروق شافعي من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الكرواتي دوماغوج أنتوليتش برأسه في شباك أبها.

وعند الدقيقة 34 تمكن التونسي كريم العواضي مدافع أبها من تسجيل هدف التعادل، بعدما ارتقى لعرضية زميله التونسي سعد بقير وحول الكرة برأسه في شباك ضمك.

وعند الدقيقة 42 نجح ضمك بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مدافعه فاروق شافعي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك هجومه وأهدر مهاجمه الأرجنتيني زيلايا فرصة تعزيز تقدم فريقه حينما أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 64.

وعند الدقيقة 75 نجح التونسي سعد بقير لاعب أبها بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ضمك.

ورد ضمك سريعاً وتمكن مدافعه عبدالله العمّار من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 78 عن طريق مدافعه عبدالله العمّار الذي حول تمريرة زميله زيلايا بقدمه في شباك أبها.

وحاول أبها العودة سريعاً وتمكن سعد بقير بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك ضمك.

وكثّف ضمك هجومه في الدقائق الأخيرة ونجح مدافعه فاروق شافعي بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله أنتوليتش برأسه في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة لينعش حظوظه في البقاء، وبقي أبها على رصيده السابق 31 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وعلى استاد مدينة الملك سعود بالباحة عمّق العين متذيل الترتيب جراح ضيفه الوحدة بعدما اكتسحه برباعية نظيفة.

وشهدت بداية المباراة أفضلية للوحدة الذي أهدر لاعبه البرازيلي لويس غوستافو فرصة تسجيل هدف السبق حينما أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني فرض العين سيطرته وتمكن من تسجيل 4 أهداف عن طريق لاعبيه السنغالي بابي نداي "45" وأمادو موتاري "81" وفيصل الجمعان "87" والمصري محمد فؤاد "90+2".

ولهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير، وبقي الوحدة على رصيده السابق 28 نقطة ليبقى في المركز 13.