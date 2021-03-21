وزارة الرياضة تحل مجلس إدارة النصر.. وتفتح الباب لانتخابات جديدة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي، وفتح انتخابات الترشح لمجلس الإدارة اعتباراً من يوم الاثنين (22 مارس 2021) وذلك بعد التحقيق في شكوى رفعها أحد أعضاء مجلس الإدارة من عدم تفعيل دور المجلس وتقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها إلى وزارة الرياضة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها يوم الأحد، إن الرئيس السويكت لم يتعامل مع الاستقالات المقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس إدارته بالصورة النظامية، وأنه تجاوز صلاحياته من خلال اتخاذ قرارات فردية من خلال ممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة.

وواصلت: وقع رئيس مجلس إدارة النادي شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حسابات النادي ما أدى إلى تعريض الأخير لمطالبات قضائية، وتحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، وعدم تجاوبه مع مخاطبات الوزارة وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، ونشر النادي لقرارات مسندة إلى مجلس الإدارة دون أن يتم عقد اجتماع رسمي.

وقررت وزارة الرياضة إسقاط عضوية صفوان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة، وحل مجلس إدارة النادي، وتكليف عبدالله الدخيل لتسيير أمور النادي لحين اعتماد مجلس إدارة جديد من خلال الانتخابات التي ستفتح يوم 22 مارس، كما كلفت الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية في الوزارة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل مجلس الإدارة المنحل وتحديد كافة المسؤولين عن ذلك.



وتولى صفوان السويكت رئاسة نادي النصر في صيف 2019.