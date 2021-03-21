11 يوماً لانتخاب رئيس النصر الجديد

أعلن نادي النصر الجدول الزمني لانتخابات رئاسة مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل والتي تبدأ يوم الاثنين 22 مارس، فيما سيكون يوم الانتخاب في الأول من أبريل المقبل.

وقررت وزارة الرياضة السعودية إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وسيكون أمام الراغبين برئاسة نادي النصر 5 أيام لتقديم ملفاتهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، إذ تبدأ في يوم 22 مارس الجاري وتنتهي يوم 27 مارس، وسيتم فحص القوائم وإعلانها يومي 28 و29 من الشهر الجاري، وسينظر في الطعون المقدمة يوم 30 مارس، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.



وبحسب الجدول الزمني الذي أصدره النادي الأصفر فإن يوم الجمعة 2 أبريل سيكون موعداً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون، قبل اعتماد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وأشار نادي النصر إلى أن طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس النادي سيتم استقبالها على البريد الإلكتروني التابع للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بين التاسعة من صباح يوم الاثنين وحتى التاسعة مساء من يوم الجمعة.