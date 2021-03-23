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الوحدة يُعيد دونيس إلى الدوري السعودي

دونيس خلال تجربته السابقة مع الهلال

الوحدة يُعيد دونيس إلى الدوري السعودي

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العربية. نت

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أعلن نادي الوحدة السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الماضية للدوري.

وسبق وأشرف دونيس "51 عاما" على تدريب الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وحقق معهم لقبي كأس الملك والسوبر.

وسيعود المدرب اليوناني إلى الملاعب السعودية بعد خمسة أعوام قضاها في عدة دوريات مختلفة، علما أنه كان قد أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي بعد الهلال.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ 14 بسلم ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة.

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