أتلتيكو مينيرو يستهدف التعاقد مع بيتروس وكويار

يبحث أتلتيكو مينيرو البرازيلي عن تعاقدات جديدة يعزز فيها صفوفه للموسم المقبل، إذ حدد بيتروس وغوستافو كويار لاعبي النصر والهلال السعوديين كأحد الأهداف التي يتم مراقبتها في الفترة الحالية.

وبحسب موقع "ميركادو دا بولا" البرازيلي فإن النادي البرازيلي بدأ محادثاته الأولية مع بيتروس بطلب من المدرب كوكا الذي يحب أسلوب اللاعب، وطلب من الإدارة الرياضية بذل كل الجهود من أجل التعاقد معه.

وواصل الموقع: يحظى بيتروس بقبول كبير داخل أتلتيكو مينيرو، إذ يرى مسيرو النادي أنه الخيار الأفضل لتعزيز الوسط نظراً لأسلوب لعبه، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في ملاعب البرازيل وأوروبا، بعد تجارب مع كورنثيانز وساو باولو في بلاده وريال بيتيس في إسبانيا، وأخيراً النصر السعودي الذي ينشط في صفوفه منذ 2018.

وأشار الموقع إلى أن النادي البرازيلي وضع عدة خيارات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع بيتروس، وأبرز تلك الأسماء التي هو غوستافو كويار لاعب الهلال السعودي حالياً.

ويملك غوستافو كويار سمعة جيدة في الملاعب البرازيلية إذ كان ضمن العناصر التي فازت مع فلامنغو ببطولة الدوري البرازيلي إبان إشراف البرتغالي جورجي جيسوس.