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أهلي جدة يفسخ عقد مدربه فلادان

فلادان
المدرب الصربي فلادان

أهلي جدة يفسخ عقد مدربه فلادان

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العربية. نت

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أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الأربعاء، إنهاء عقد المدرب فلادان ميلويفيتش بالتراضي، وتكليف يوسف عنبر، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أهلي جدة في بيان صحافي: قرر مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، إنهاء علاقته بالمدرب فلادان بالتراضي، وذلك بعدما أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين.

وقدمت إدارة الأهلي شكرها إلى المدرب الصربي، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأول، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

وتولى صاحب الـ "51 عاما" تدريب الأهلي في فبراير 2020، ولم ينجح في تحقيق نتائج مرضية في الفترة الأخيرة، إذ يتواجد الأهلي في المركز السابع بسلم ترتيب الدوري، كما خرج من دور الـ 16 في كأس الملك، علما أنه لم يتذوق طعم الانتصار منذ 4 فبراير الماضي.

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